Ида Галич по полочкам разложила свой конфликт с Настей Ивлеевой: снесло крышу с петель

Ида Галич намекнула на конфликт с Настей Ивлеевой: рано или поздно поведёт

Блогер Ида Галин объяснила подписчикам, как себя вести с неприятной подругой. В описании фолловеры узнали историю конфликта Иды Галич и Насти Ивлеевой.

Фото: ВК-аккаунт Иды Галич

Галич ответила на вопрос подписчицы, которая пожаловалась, что подруга говорит за её спиной гадости.

Ида объяснила, что стоит игнорировать злобу подруги и заниматься собой.

"Человека, которого ты игнорируешь, рано или поздно "поведёт" и снесёт крышу с петель. Это слепое состояние, в котором люди допускают максимальное количество ошибок," — написала Галич в социальных сетях.

Ранее Ида Галич рассказала, почему отказалась от приглашения на "голую вечеринку" Насти Ивлеевой.