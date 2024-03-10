Ида Галич по полочкам разложила свой конфликт с Настей Ивлеевой: снесло крышу с петель

Блогер Ида Галин объяснила подписчикам, как себя вести с неприятной подругой. В описании фолловеры узнали историю конфликта Иды Галич и Насти Ивлеевой.
Галич ответила на вопрос подписчицы, которая пожаловалась, что подруга говорит за её спиной гадости.
Ида объяснила, что стоит игнорировать злобу подруги и заниматься собой.
"Человека, которого ты игнорируешь, рано или поздно "поведёт" и снесёт крышу с петель. Это слепое состояние, в котором люди допускают максимальное количество ошибок," — написала Галич в социальных сетях.
Ранее Ида Галич рассказала, почему отказалась от приглашения на "голую вечеринку" Насти Ивлеевой.
Дочь пострадала из-за слов и действий знаменитой матери.