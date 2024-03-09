"Рассталась с Брэдли Купером?": модель Джиджи Хадид кардинально сменила имидж

Голливудская модель Джиджи Хадид приняла решение не сопровождать возлюбленного, актера и режиссера Брэдли Купера на церемонии вручения премии "Оскар", но решилась избавиться от длинных волос.
В своем блоге она опубликовала видеоролик, на котором показан момент ее преображения.
"Ужин с отбивной", — шутливо подписала она видео, на котором запечатлена в компании со стилистом Крисом Макмилланом.
Крис Макмиллан — известный парикмахер, к которому ходят многие голливудские знаменитости, в частности, Дженнифер Энистон. Так, Джиджи Хадид явно осталась довольна результатом, как и стилист.
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