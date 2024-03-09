Киркоров сделал удивительное пророчество про российских звезд

Филипп Киркоров заявил о сокращении звезд на эстраде

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Филипп Киркоров на съемках шоу "Звезды" на телеканале НТВ заявил, что в скором времени в России станет меньше знаменитостей. Об этом пишет "МК".

Фото: commons.wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International

Он отметил, что как и в проекте, так и на эстраде скоро станет меньше звезд.

Чуть позже Киркоров перешел на английский язык и процитировал отрывок из "Евгения Онегина". Он попросил остаться в одиночестве на сцене и достал бутерброд, так как был сильно голоден. Филипп Киркоров во время программы много шутил про свое участие в "голой" вечеринке, а также про замену его Никитой Кологривым в новогодних передачах.

В шоу "Звезды" несколько команд из профессиональных комиков под руководством приглашенных звезды будут сражаться за 20 млн рублей.

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