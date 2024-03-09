Киркоров сделал удивительное пророчество про российских звезд

Певец Филипп Киркоров на съемках шоу "Звезды" на телеканале НТВ заявил, что в скором времени в России станет меньше знаменитостей. Об этом пишет "МК".
Он отметил, что как и в проекте, так и на эстраде скоро станет меньше звезд.
Чуть позже Киркоров перешел на английский язык и процитировал отрывок из "Евгения Онегина". Он попросил остаться в одиночестве на сцене и достал бутерброд, так как был сильно голоден. Филипп Киркоров во время программы много шутил про свое участие в "голой" вечеринке, а также про замену его Никитой Кологривым в новогодних передачах.
В шоу "Звезды" несколько команд из профессиональных комиков под руководством приглашенных звезды будут сражаться за 20 млн рублей.
Ранее Мария Кожевникова раскрыла свое отношение к 8 Марта.
Обвисший живот может быть проблемой даже у тех людей, кто от природы стройный — это довольно типичная проблемная зона для большинства женщин. Но есть несложные упражнения, которые помогут укрепить и подтянуть эту область, не требуя от вас больших затрат времени на тренировки.