Многодетная мать Мария Кожевникова объяснила, почему не считает 8 Марта праздником

Мария Кожевникова не считает 8 Марта своим праздником

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская актриса и многодетная мать Мария Кожевникова рассказала, что 8 Марта и многие другие праздники противоречат ее убеждениям. Ее слова приводит "КП".

Фото: youtube.com by канал Keng TV is licensed under public domain

Она поделилась в своем блоге открыткой и поздравлением с 8 Марта от девятилетнего сына Максима. Мальчик признался, что мама веселит их, когда им грустно, а также развлекает, когда нечем заняться.

При этом актриса отметила, что не отмечает праздник, но принимает поздравления лишь от своих детей.

"Единственные, от кого принимаю этот странный праздник и радуюсь, — это мои дети. Их открытки такие трогательные, а цветы приятные", — призналась Мария Кожевникова.

Она пояснила, что в свое время стала углубляться в историю многих праздников и поняла, что они с ней никак не связаны. И некоторые популярные праздники в целом противоречат ее взглядам.

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