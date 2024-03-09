Стало известно, почему Киркоров не готов исполнять патриотические песни

Продюсер Павел Рудченко в беседе с NEWS.RU сомневается, что народный артист РФ Филипп Киркоров пойдет по стопам SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) и начнет исполнять патриотические песни.
По его мнению, музыканту ближе лирические произведения, которые он привык петь на протяжении своей многолетней карьеры.
"Я не думаю, что он кардинально поменяет свой репертуар. Все-таки Филипп Киркоров — романтик. Больше поет лирику, чем такие патриотические, маршевые песни", — добавил Рудченко.
На закрытой премьере нового реалити-шоу "Сокровища императора" Киркоров появился в костюме камуфляжной расцветки, из-за чего поклонники решили, что ему запретили появляться на публике в стразах.
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