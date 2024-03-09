Стало известно, почему Киркоров не готов исполнять патриотические песни

Продюсер Рудченко сомневается в том, что Киркоров будет исполнять патриотические песни

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Продюсер Павел Рудченко в беседе с NEWS.RU сомневается, что народный артист РФ Филипп Киркоров пойдет по стопам SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) и начнет исполнять патриотические песни.

Фото: скриншот из передачи "Привет, Андрей!"

По его мнению, музыканту ближе лирические произведения, которые он привык петь на протяжении своей многолетней карьеры.

"Я не думаю, что он кардинально поменяет свой репертуар. Все-таки Филипп Киркоров — романтик. Больше поет лирику, чем такие патриотические, маршевые песни", — добавил Рудченко.

На закрытой премьере нового реалити-шоу "Сокровища императора" Киркоров появился в костюме камуфляжной расцветки, из-за чего поклонники решили, что ему запретили появляться на публике в стразах.

Ранее Ксению Собчак сравнили с Аллой Пугачевой.