Внешность Ксении Собчак сравнили с 74-летней Аллой Пугачевой

Ксения Собчак в пижаме и очках напомнила поклонникам Аллу Пугачеву

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Поклонники журналистки Ксении Собчак признались, что в пижаме и очках она напомнила им певицу Аллу. В своем блоге телеведущая поделилась шуточным видеороликом.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Ксении Собчак

Она предстала перед подписчиками в розово-оранжевой пижаме и солнцезащитных очках, в связи с чем фанаты сравнили ее с Примадонной российской эстрады.

"Ксения напоминает мне Аллу Борисовну", — написал один из комментаторов.

Некоторые из подписчиков известной журналистки назвали ее эталоном красоты и отметили ее привлекательную внешность.

Недавно Ксения Собчак призналась, что новая песня Аллы Пугачевой "Не беспокойся за меня" довела ее до слез.

Ранее Нателла Крапивина объяснила свое попадание на обложку свежего альбома Аллы Пугачевой.