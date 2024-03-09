Раскрыта история появления фото украинки Нателлы Крапивиной на обложке последнего Альбома Пугачевой

Украинский продюсер Крапивина объяснила свое попадание на обложку альбома Пугачевой

1:11 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Бывший продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина в своем блоге рассказала, как оказалась на фото свежего альбома певицы Аллы Пугачевой, выпущенного 1 марта. По ее словам, фотография была сделана за год до юбилейного концерта звезды.

Фото: youtube.com by канал Нателла Крапивина is licensed under public domain

Фото было сделано во время показа фильма "Кислота" режиссера Александра Горчилина, который Крапивина продюсировала. Тогда на премьере появилась и Алла Пугачева, которую мечтали сфотографировать все присутствующие журналисты, а продюсер хотела ее защитить.

Чуть позднее с ней связалась представитель Аллы Пугачевой и заявила, что артистка хочет использовать получившееся фото для афиш своего концерта — записи с которого и вошли в свежий альбом.

Тогда с ней связался почти весь российский шоу-бизнес, включая Филиппа Киркорова. Он заявил, что она не зря прожила эту жизнь.

"Я никакого отношения не имею к этому альбому, я не принимала участия в этих концертах. Но я думаю, что многие люди хотели бы оказаться на моем месте", — резюмировала она.

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