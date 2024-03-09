Появилась новая теория смерти Мэттью Перри

Бывшая возлюбленная американского актера Мэттью Перри Кейти Эдвардс считает, что необходимо продолжить расследование его скоропостижной смерти. Она считает, что к его кончине может быть причастен медицинский персонал. Об этом пишет Mirror.
Эдвардс рассказала, что Перри незадолго до смерти принимал от 40 до 50 таблеток викодина в день, которые ему приносила медсестра на дом. Так можно объяснить, откуда специалисты обнаружили фатальное количество кетамина в теле актера. Так, Перри мог за отдельную плату попросить медсестру принести ему дополнительные лекарства с наркотическим действием.
Мэттью Перри проходил инфузионную терапию кетамином для лечения депрессии, однако на момент смерти с последнего сеанса прошло полторы недели, а кетамин находится в организме в течение трех-четырех часов. Но полиция Лос-Анджелеса решила закрыть расследование.
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