Появилась новая теория смерти Мэттью Перри

Бывшая возлюбленная Мэттью Перри призвала продолжить расследование его смерти

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Бывшая возлюбленная американского актера Мэттью Перри Кейти Эдвардс считает, что необходимо продолжить расследование его скоропостижной смерти. Она считает, что к его кончине может быть причастен медицинский персонал. Об этом пишет Mirror.

Фото: youtube.com by канал GQ is licensed under public domain

Эдвардс рассказала, что Перри незадолго до смерти принимал от 40 до 50 таблеток викодина в день, которые ему приносила медсестра на дом. Так можно объяснить, откуда специалисты обнаружили фатальное количество кетамина в теле актера. Так, Перри мог за отдельную плату попросить медсестру принести ему дополнительные лекарства с наркотическим действием.

Мэттью Перри проходил инфузионную терапию кетамином для лечения депрессии, однако на момент смерти с последнего сеанса прошло полторы недели, а кетамин находится в организме в течение трех-четырех часов. Но полиция Лос-Анджелеса решила закрыть расследование.

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