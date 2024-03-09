"Зазвездился?": Рузиль Минекаев просит деньги за возможность сделать с ним фото

Актер Рузиль Минекаев выставил ценник за возможность встречи с ним и фото

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российский актер Рузиль Минекаев, прославившийся ролью в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте", запросил около 10 тысяч рублей за снимок и встречу с фанатами в Казахстане. Об этом сообщает "КП".

Фото: youtube.com by канал Надежда Стрелец is licensed under public domain

Так, актер и его команда организовали для фанатов встречу, на которой выставили определенный ценник. За возможность пообщаться с артистом придется выложить 5 200 рублей, за фото — 9 800 рублей. Сама встреча продлится около трех часов.

Коллега артиста по сериалу Вячеслав Копейкин, сыгравший Турбо, сообщил, что после успеха проекта повысил ценник в 2,5 раза, и теперь его съемочный день стоит 100 тысяч рублей. По его словам, он адекватно себя оценивает.

Сам Рузиль Минекаев рассказывал в интервью, что для переезда в Москву ему пришлось занять деньги у матери в размере 110 тысяч рублей.

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