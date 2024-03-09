Меган Маркл разразилась откровениями про свою беременность

Супруга принца Гарри, Меган Маркл посетила фестиваль SXSW в Остине, посвященный теме буллинга в соцсетях. По ее словам, она столкнулась с периодом, когда количество хейта в ее адрес становилось невыносимым.
Маркл подчеркнула, что основная часть оскорблений пришлась на то время, когда она была беременна своими детьми, а также на их младенчество.
"Это не просто язвительно, это жестоко. Зачем так поступать?" — обратилась она к аудитории с вопросом.
Поддержать ее во время выступления приехал и супруг, принц Гарри, с которым им постоянно приписывают разлад в отношениях. При этом Меган отметила, что чаще всего одних женщин критикуют другие женщины.
"Мне кажется, это именно то, что потерялось в цифровом пространстве и в некоторых СМИ: мы забыли о нашей человечности, и это должно измениться", — эмоционально высказалась герцогиня.
Ранее актриса Лариса Голубкина отказалась судить уехавших из России артистов.
Обвисший живот может быть проблемой даже у тех людей, кто от природы стройный — это довольно типичная проблемная зона для большинства женщин. Но есть несложные упражнения, которые помогут укрепить и подтянуть эту область, не требуя от вас больших затрат времени на тренировки.