Меган Маркл разразилась откровениями про свою беременность

Меган Маркл рассказала о серьезном буллинге во время беременности

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Супруга принца Гарри, Меган Маркл посетила фестиваль SXSW в Остине, посвященный теме буллинга в соцсетях. По ее словам, она столкнулась с периодом, когда количество хейта в ее адрес становилось невыносимым.

Фото: youtube.com by канал E! News is licensed under public domain

Маркл подчеркнула, что основная часть оскорблений пришлась на то время, когда она была беременна своими детьми, а также на их младенчество.

"Это не просто язвительно, это жестоко. Зачем так поступать?" — обратилась она к аудитории с вопросом.

Поддержать ее во время выступления приехал и супруг, принц Гарри, с которым им постоянно приписывают разлад в отношениях. При этом Меган отметила, что чаще всего одних женщин критикуют другие женщины.

"Мне кажется, это именно то, что потерялось в цифровом пространстве и в некоторых СМИ: мы забыли о нашей человечности, и это должно измениться", — эмоционально высказалась герцогиня.

Ранее актриса Лариса Голубкина отказалась судить уехавших из России артистов.