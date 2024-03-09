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Стало известно, кто скрывался в костюме Водяного в шоу "Маска"

В праздничном выпуске шоу "Маска" раскрыли участника в костюме Водяного

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Шоу-бизнес

В праздничном выпуске юбилейного сезона шоу "Маска" рассекретили участника в костюме Водяного — им оказался актер и певец Стас Ярушин.

В праздничном выпуске шоу "Маска" раскрыли участника в костюме Водяного
Фото: youtube.com by канал МАСКА ШОУ is licensed under public domain

Водяной второй раз подряд оказался в номинации — на этот раз компанию ему составили Кактус и Арлекин. Зрители в рамках голосования спасли Кактуса, а члены жюри не захотели расставаться с Арлекином.

Пытаясь угадать, кто скрывается в костюме Водяного — судьи называли имена Владимира Винокура, Ефима Шифрина и Михаила Галустяна. После того, как Стас Ярушин снял маску, больше всех расстроилась Валерия — она отметила, что у нее была такая версия, но она ее не озвучила.

В заключение Ярушин поблагодарил судей и Филиппа Киркорова, в частности, за поддержку и интересный опыт.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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