Стало известно, кто скрывался в костюме Водяного в шоу "Маска"

В праздничном выпуске юбилейного сезона шоу "Маска" рассекретили участника в костюме Водяного — им оказался актер и певец Стас Ярушин.
Водяной второй раз подряд оказался в номинации — на этот раз компанию ему составили Кактус и Арлекин. Зрители в рамках голосования спасли Кактуса, а члены жюри не захотели расставаться с Арлекином.
Пытаясь угадать, кто скрывается в костюме Водяного — судьи называли имена Владимира Винокура, Ефима Шифрина и Михаила Галустяна. После того, как Стас Ярушин снял маску, больше всех расстроилась Валерия — она отметила, что у нее была такая версия, но она ее не озвучила.
В заключение Ярушин поблагодарил судей и Филиппа Киркорова, в частности, за поддержку и интересный опыт.
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