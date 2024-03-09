"Мама постаралась": Орбакайте выгнали с концерта в Кремле после заявлений Пугачевой

Кристину Орбакайте не пустили в Кремль из-за провокаций Аллы Пугачевой

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Кристина Орбакайте должна была принять участие в праздничном концерте в Кремле, посвященном Международному женскому дню. Однако в самый последний момент ей отказали в выходе на сцену.

Фото: wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News is licensed under CC BY-SA 4.0

Как удалось узнать журналистам "МК", такое решение связано с последними событиями и заявлениями в адрес россиян со стороны матери артистки Аллы Пугачевой.

"Имя Кристины значилось в программе до последнего. Она должна была выходить на сцену после Ирины Аллегровой и Игоря Крутого. Фактически в финале концерта", — рассказывают изданию знающие люди.

Кристина Орбакайте должна была исполнить вместе с Алексеем Воробьевым свой старый хит "Просто любить тебя", однако вместо них организаторы попросили выйти Таисию Повалий и Дениса Майданова.

Как говорят в светском кругу, все дело в последних заявлениях Аллы Пугачевой, которая постаралась наделать информационного шума.

Ранее Полина Гагарина объявила о приостановке концертной деятельности.