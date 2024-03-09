"Спектакль окончен?": Полина Гагарина заявила, что грядущий концерт в "Лужниках" станет последним

Российская певица Полина Гагарина после концерта в Санкт-Петербурге сообщила журналистам "КП", что планирует приостановить концертную деятельность из-за своей усталости.
По ее словам, грядущий концерт в московских "Лужниках" станет итоговым — она готовит для слушателей "важное и глубокое послание".
Она отметила, что готовится уйти в отпуск, а затем концерты будут проходить уже в другом формате и станут более редкими.
"Потому что мне кажется, что уже пора. Я хочу, чтобы это было объединительным, собирательным и итоговым моим посланием к моим зрителям. Которых стало намного больше, которые подросли новые поколения, дети, семьи", — заявила Гагарина.
Помимо концертов артистка является одним из наставников в музыкальном шоу "Голос".
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