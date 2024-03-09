Рэпер Баста похвастался красавицей женой и милыми дочерьми в честь 8 марта

Рэпер Баста показал семейное фото в честь 8 марта

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Музыкант Василий Вакуленко, известный как рэпер Баста, опубликовал фото с супругой и очаровательными дочерьми.

Фото: Инстаграм Басты

Рэпер Баста разместил в своём Инстаграм* фото в обнимку с женой и наследницами в честь Международного женского дня.

"Девочки мои, с 8 марта. Всех девочек, которые читают этот пост, поздравляю с праздником. Будьте счастливы, спасибо, что вы есть", — написал Вакуленко в своём микроблоге.

Артист почти 15 лет женат на Елене Пинской. В семье подрастают две дочери — Мария, родившаяся вскоре после свадьбы и Василиса, появившаяся на свет в 2013 году.

Ранее шоумен Александр Ревва показал жену и дочерей в честь 8 марта.

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