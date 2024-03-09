"Прощена?": Анна Asti впервые после "голой" вечеринки появилась на большой сцене

Анна Asti впервые вышла на сцену после скандала с "голой" вечеринкой

Певица Анна Asti впервые появилась на публике и выступила на концерте в рамках выставки-форума "Россия" на ВДНХ в Москве.

Фото: youtube.com by канал MUZLOFT is licensed under public domain

Звезда исполнила свои хиты на концерте, посвящённом Международному женскому дню.

Анна Asti оказалась в центре скандала вместе с другими звездами после того, как в Сети оказались ее фотографии с "голой" вечеринки блогерши Анастасии Ивлеевой. Стоит отметить, что певица не просто стала гостьей мероприятия, а работала и пела песни для всех присутствующих. После начавшегося ажиотажа она отказалась каким-либо образом комментировать свое присутствие на вечеринке.

При этом ее концерты в некоторых городах России были отменены, а из-за бойкота ей отказали в проведении новогодних корпоративов — сообщалось, что она потеряла около 13 млн рублей.

Недавно Анна Asti вернулась в Россию с отдыха, куда отправилась после операции на ноге, которая была у нее запланирована еще в прошлом году. По возвращению она сообщила, что открыла свой благотворительный фонд "Феникс", также она навестила подопечных фонда Доктора Лизы и перевела на счет организации четыре миллиона рублей.

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