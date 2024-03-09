Россия, много вина и 18 друзей: как Ксения Бородина провела свой 41 день рождения

Телеведущая Ксения Бородина отметила 8 марта свой 41-й день рождения, который решила отметить в Сибири вместе с близкими людьми.
Она призналась, что вместе с ней на Алтай выбрались 18 человек, при этом у некоторых прилететь не получилось. В компании ведущей оказались ее подруга, певица Ольга Орлова и стилист Алеко.
Они сочетали активный отдых и трапезы — наслаждались вкусными винами, слушали местных музыкантов и катались на квадроциклах.
Среди алтайских видов, которыми теперь полон блог Бородиной, особое внимание было уделено "секретному кэмпу", в котором они пообедали и отведали клюковку.
Накануне ее дня рождения ее бывший муж Курбан Омаров сообщил, что подал заявление в ЗАГС с новой возлюбленной.
Ранее старшая дочь Анастасии Заворотнюк показала видео с младшей сестрой.
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