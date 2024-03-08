Гарик Мартиросян пранканул жену 8 марта, напомнив ей о равноправии мужчин и женщин

Комик Гарик Мартиросян напомнил жене Жанне об истоках Международного женского дня.
Гарик Мартиросян нестандартно подошёл к празднованию 8 марта. Юморист углубился в историю женского праздника, который берёт свои истоки в борьбе женщина за равные права с мужчинами.
Звезда ТНТ вспомнил основательниц праздника 8 марта Клару Цеткин и Розу Люксенбург.
"В честь равноправия мужчин и женщин хочу подарить тебе носки и бритву", — сказал Гарик и вручил супруге названные предметы.
Жене Мартиросяна презенты пришлись не по душе. В Сети шутят, что не стоит повторять данный пранк, так как он может быть смертельно опасным.
Ранее Гарик Мартиросян высказался об участии своей племянницы в "Новой Фабрике звёзд".
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