Гарик Мартиросян пранканул жену 8 марта, напомнив ей о равноправии мужчин и женщин

Гарик Мартиросян подшутил над женой в честь 8 марта

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Комик Гарик Мартиросян напомнил жене Жанне об истоках Международного женского дня.

Фото: ВК-аккаунт Жанны Мартиросян

Гарик Мартиросян нестандартно подошёл к празднованию 8 марта. Юморист углубился в историю женского праздника, который берёт свои истоки в борьбе женщина за равные права с мужчинами.

Звезда ТНТ вспомнил основательниц праздника 8 марта Клару Цеткин и Розу Люксенбург.

"В честь равноправия мужчин и женщин хочу подарить тебе носки и бритву", — сказал Гарик и вручил супруге названные предметы.

Жене Мартиросяна презенты пришлись не по душе. В Сети шутят, что не стоит повторять данный пранк, так как он может быть смертельно опасным.

Ранее Гарик Мартиросян высказался об участии своей племянницы в "Новой Фабрике звёзд".