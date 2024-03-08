Екатерина Шпица пожаловалась на дискриминацию женщин ее возраста в российском кино

Актриса Шпица указала на редкое появление в кино из-за возраста

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Российская актриса Катерина Шпица в беседе с "КП" заявила, что стала реже получать приглашения в кино после достижения 35-летнего возраста.

Фото: youtube.com by канал Лера в Большом Городе is licensed under public domain

По ее словам, у актрис в возрасте 35+ есть определенные трудности. И хотя обычно именно в этот момент женщина расцветает, и на ней можно "пахать", предложений становится меньше.

Шпица считает, что в кино нет подходящего материала для актрис такого возраста. Изначально она искала проблему в себе, но позднее осознала, что в сложившейся ситуации нет ее вины — таковы законы киноиндустрии.

"Может быть, только когда внешне стану однозначно зрелой женщиной, тогда будет какой-то новый виток в карьере. Но и к материалу, трендам в кино, сценарному мастерству, идейности творцов есть вопросы", — резюмировала артистка.

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