Рэпер T-Killah вышел из себя после слухов о том, что он отобрал права на треки у своей бывшей подопечной

Рэпер T-Killah прокомментировал уход певицы MIA BOYKA с лейбла

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Рэп-исполнитель и музыкальный продюсер Александр Тарасов, известный под псевдонимом T-Killah, в своем Telegram-канале прокомментировал новость о том, что якобы он запретил бывшей подопечной MIA BOYKA исполнять старые хиты.

Фото: youtube.com by канал MIA BOYKA is licensed under public domain

Недавно певица сама в эфире шоу "Кстати" сообщила, что покинула лейбл артиста и более с ним не сотрудничает. Также в СМИ появилась новость, что Тарасов забрал себе все права на хиты артистки.

"Все права на старые треки Мии (до 2024 года) принадлежат мне и лейблу. Так как были куплены мной или созданы моей командой на моей студии. Запрещаю ли я исполнять старые треки? Нет, не запрещаю. Запрещаю ли я использовать имя Mia Boyka? Нет, не запрещаю", — заявил T-Killah.

Он также посчитал, что появившаяся в Сети информация похожа на попытку пропиариться и показать себя жертвой, а его выставить "плохим продюсером".

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