Рэпер T-Killah вышел из себя после слухов о том, что он отобрал права на треки у своей бывшей подопечной

Рэп-исполнитель и музыкальный продюсер Александр Тарасов, известный под псевдонимом T-Killah, в своем Telegram-канале прокомментировал новость о том, что якобы он запретил бывшей подопечной MIA BOYKA исполнять старые хиты.
Недавно певица сама в эфире шоу "Кстати" сообщила, что покинула лейбл артиста и более с ним не сотрудничает. Также в СМИ появилась новость, что Тарасов забрал себе все права на хиты артистки.
"Все права на старые треки Мии (до 2024 года) принадлежат мне и лейблу. Так как были куплены мной или созданы моей командой на моей студии. Запрещаю ли я исполнять старые треки? Нет, не запрещаю. Запрещаю ли я использовать имя Mia Boyka? Нет, не запрещаю", — заявил T-Killah.
Он также посчитал, что появившаяся в Сети информация похожа на попытку пропиариться и показать себя жертвой, а его выставить "плохим продюсером".
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