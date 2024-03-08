Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Индия: Международный женский день совпал с праздником Махашиваратри
Как выбрать правильную поверхность для бега: советы новичкам
Польша наложила пищевое эмбарго
На Украине у границы с Румынией задержали автобус с 34 уклонистами
JAMA: доказано воздействие сна на риски развития диабета
Обычные дрожжи — это эффективное удобрение
Офлейнер состава Team Falcons по Dota 2 рассказал о приеме, который использовал для насмешки над противником
Выбор места в самолете у окна снижает риск заражения микробами
Самая древняя собака
Рэпер T-Killah вышел из себя после слухов о том, что он отобрал права на треки у своей бывшей подопечной

Рэпер T-Killah прокомментировал уход певицы MIA BOYKA с лейбла

1:04
Шоу-бизнес

Рэп-исполнитель и музыкальный продюсер Александр Тарасов, известный под псевдонимом T-Killah, в своем Telegram-канале прокомментировал новость о том, что якобы он запретил бывшей подопечной MIA BOYKA исполнять старые хиты.

Рэпер T-Killah прокомментировал уход певицы MIA BOYKA с лейбла
Фото: youtube.com by канал MIA BOYKA is licensed under public domain

Недавно певица сама в эфире шоу "Кстати" сообщила, что покинула лейбл артиста и более с ним не сотрудничает. Также в СМИ появилась новость, что Тарасов забрал себе все права на хиты артистки.

"Все права на старые треки Мии (до 2024 года) принадлежат мне и лейблу. Так как были куплены мной или созданы моей командой на моей студии. Запрещаю ли я исполнять старые треки? Нет, не запрещаю. Запрещаю ли я использовать имя Mia Boyka? Нет, не запрещаю", — заявил T-Killah.

Он также посчитал, что появившаяся в Сети информация похожа на попытку пропиариться и показать себя жертвой, а его выставить "плохим продюсером".

Ранее мебельная компания из Петербурга решила подать иск против Анастасии Ивлеевой.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
В ЕС скоро будут воевать из-за воды. Отобрать её у РФ не удалось

В Европе сложился жёсткий дефицит пресной воды, из-за чего среди стран ЕС могут начаться конфликты. Для РФ открывается возможность отличной игры. 

Жёсткий дефицит воды в ЕС стал одной из причин разворачивания проекта анти-Россия
Полынь — полезный сорняк на участке
Посадите этот сорняк на участке: удивитесь пользе, которую он принесёт
"Я два года кормила бессовестного менеджера". Разгневанные клиенты "Сбера" требуют расторгнуть полис "Семейный актив"
Черная дыра размером с Меркурий внутри Солнца, обнаружить которую не представляется возможным: астрономы объяснили реальность такой гипотезы
Елена Зеленская чувствует, что развязка на Украине уже близка Дмитрий Плотников Артефакты истории: палетка Нармера из Древнего Египта Вячеслав Шпаковский Жёсткий дефицит воды в ЕС стал одной из причин разворачивания проекта анти-Россия Любовь Степушова
Лидер группы "АукцЫон" Сергей Рогожин рассказал, почему Дмитрий Нагиев ушел с Первого канала
Рыба будет попадать на ваш крючок намного чаще: в Швеции изобрели инновационное устройство для более точного размещения приманки в воде
Толстянка начнёт цвести: простая подкормка заставит её бросать бутоны
Толстянка начнёт цвести: простая подкормка заставит её бросать бутоны
Последние материалы
Муж блогерши Лерчек прокомментировал слухи о разводе
Избегайте варки: пяти овощей, которые лучше есть сырыми или маринованными
Актриса Шпица указала на редкое появление в кино из-за возраста
Science: ученые выяснили, что пингвины засыпают и просыпаются до 10 тысяч раз в день
Рэпер T-Killah прокомментировал уход певицы MIA BOYKA с лейбла
За последние семь дней российские военные поразили 796 украинских беспилотных летательных аппаратов
Сергей Кривонос заявил о слабости украинской обороны
В ГИБДД рассказали, как вести себя, если автоподставщики пытаются подрезать
Шампуни, бальзамы и маски для "уставших" волос
Можно ли есть кошке собачий корм
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников