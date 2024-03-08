На Ивлееву подали очередной иск в суд

Мебельная фирма из Санкт-Петербурга подает встречный суд на блогершу Анастасию Ивлееву, которая отсудила у нее ранее шесть тысяч рублей. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Директор фирмы заявил, что иск от блогерши сильно сказался на деловой репутации компании. Он заверил, что они выполнили все требования Ивлеевой по заказу, но с небольшой задержкой. При этом глава фирмы собирается подать апелляцию на решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга.
Стоит отметить, что и сама Ивлеева подала на апелляцию, так как ее не устроил размер назначенной компенсации.
Анастасия Ивлеева практически не появляется в медиапространстве после скандала с "голой" вечеринкой, однако вышла на связь с поклонницами, чтобы поздравит их с 8 Марта.
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