На Ивлееву подали очередной иск в суд

Петербургская мебельная компания подает в суд на Ивлееву из-за репутации

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Мебельная фирма из Санкт-Петербурга подает встречный суд на блогершу Анастасию Ивлееву, которая отсудила у нее ранее шесть тысяч рублей. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Фото: youtube.com by канал НАСТЯ ИВЛЕЕВА is licensed under public domain

Директор фирмы заявил, что иск от блогерши сильно сказался на деловой репутации компании. Он заверил, что они выполнили все требования Ивлеевой по заказу, но с небольшой задержкой. При этом глава фирмы собирается подать апелляцию на решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга.

Стоит отметить, что и сама Ивлеева подала на апелляцию, так как ее не устроил размер назначенной компенсации.

Анастасия Ивлеева практически не появляется в медиапространстве после скандала с "голой" вечеринкой, однако вышла на связь с поклонницами, чтобы поздравит их с 8 Марта.

Ранее Сарик Андреасян рассказал, что пять лет готовился к съемкам фильма "Онегин".