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"Шел за медийностью": победитель шоу "Сердце Клавы" Александр Поверин впервые высказался про отношения с Клавой Кокой

Возлюбленный Клавы Коки впервые ответил на критику в романе с певицей из-за пиара

1:07
Шоу-бизнес

Блогер и модель Александр Поверин в YouTube-шоу "Несусвет" признался, что изначально шел на реалити-проект "Сердце Клавы" за пиаром, однако в итоге нашел свою любовь.

Возлюбленный Клавы Коки впервые ответил на критику в романе с певицей из-за пиара
Фото: youtube.com by канал НЕСУСВЕТ is licensed under public domain

И Клава Кока, и Александр Поверин до сих терпят критику от зрителей — их обвиняют в пиар-романе и отсутствии искренних чувств. Александр решил объяснить, что изначально действительно шел на проект за медийностью, потому что даже не знал, за чье сердце придется сражаться.

И только на личных встречах с певицей он понял, что она пришла искать своего человека. При этом к нему у Коки были вопросы, так как он своей первоначальной цели не скрывал.

"Все-таки если я для себя что-то понял уже, у нее в голове была мысль о том, что я здесь за пиаром, я просто очень крутой актер и отыгрываю эту роль настолько, что я уже залез ей в голову. Она боялась ошибиться и сделать себе больно. Мол, я выиграю и скажу: "Ну, малышка, спасибо. Ты молодец, конечно. Ну давай, пока!"" — рассказал блогер.

Ранее Стас Михайлов выступил с концертом в московском метро.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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