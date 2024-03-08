Стас Михайлов дал концерт в московском метро

Певец Стас Михайлов дал концерт в московской подземке в честь 8 Марта

Эстрадный певец Стас Михайлов выступил в московском метро в честь Международного женского дня. Об этом пишет РИА Новости.

Фото: youtube.com by канал Gazgolder is licensed under public domain

Исполнитель и его команда разместись на станции метро "Курская". В своем небольшом концерте артист исполнил популярные песни — "Все для тебя" и "Только ты".

Вместе с ним в метро спустились несколько бэк-вокалистов и музыканты, также удалось разместить концертное звуковое оборудование.

Недавно Стас Михайлов рассказал, что однажды выступал с концертом в колонии строгого режима ради мужа поклонницы.

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