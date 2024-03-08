Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сделайте свой кофе здоровее: специи вместо сахара и сливок
Какие жакеты в моде весной-2024: тренды сезона
На Netflix состоялся релиз сериала "Джентльмены" Гая Ричи
В Германии запустили новостной подкаст с нейро-Гитлером
Ивлеева поздравила с 8 марта женщин-военнослужащих, военных врачей и медсестер
Опрос СберМаркетинга: 40% россиянок откладывает деньги на конкретные цели
Растяжка верхней части тела
Кристина Орбакайте вынуждена была петь вживую из-за отключившейся фонограммы
Компания Nihon Falcom работает над новой игрой Tokyo Xanadu
Киркоров рассказал, как Михалков испортил ему секс с Пугачевой

Филипп Киркоров вспомнил об испорченном интимном вечере с Аллой Пугачевой

1:25
Шоу-бизнес

Российский певец Филипп Киркоров стал участником юмористического шоу "Что было дальше?" и рассказал историю, в которой фигурировала его бывшая жена, певица Алла Пугачева.

Филипп Киркоров вспомнил об испорченном интимном вечере с Аллой Пугачевой
Фото: ВКонтакте by шоу Что было дальше? is licensed under public domain

Он не стал скрывать личность возлюбленной, о которой стал рассказывать историю. Он заявил, что прожил десять лет "с главной артисткой и певицей этой страны".

Оказалось, что однажды он устроил, еще в 90-е годы, для своей избранницы романтический ужин и даже приготовил интересный декор, который привел ее в восторг. Киркоров обклеил потолок фосфорными звездами, которые светились в темноте.

И вот в самый разгар их интимного вечера у него начинает вибрировать телефон.

"Вибрирует и вибрирует. Я понимаю, что Новый год, все звонят поздравляют… Но беру телефон и понимаю, что звонит человек, который вообще никогда никому не звонит! А если звонит, то по такому случаю, когда надо встать и вытянуться в стойку смирно. Я понимаю, что пропустил звонок от этого человека. Этот человек — все! Человек-планета, вселенная! Я понимаю, что надо перезвонить. Процесс, естественно, остановился…" — вспоминал музыкант.

Оказалось, что ему позвонил Никита Михалков, который хотел подарить ему шкуру медведя из фильма "Сибириада".

Ранее Александр Малинин рассказал о своей жизни в Германии.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
В ЕС скоро будут воевать из-за воды. Отобрать её у РФ не удалось

В Европе сложился жёсткий дефицит пресной воды, из-за чего среди стран ЕС могут начаться конфликты. Для РФ открывается возможность отличной игры. 

Жёсткий дефицит воды в ЕС стал одной из причин разворачивания проекта анти-Россия
Пятьдесят недовольных клиентов потребовали у "Сбера" расторжения договоров накопительного страхования
"Я два года кормила бессовестного менеджера". Разгневанные клиенты "Сбера" требуют расторгнуть полис "Семейный актив"
Лидер группы "АукцЫон" Сергей Рогожин рассказал, почему Дмитрий Нагиев ушел с Первого канала
Посадите этот сорняк на участке: удивитесь пользе, которую он принесёт
В Тернах добиваются остатки "Азова"*, ВСУ заявили о критическом положении в Красном Дмитрий Плотников Артефакты истории: палетка Нармера из Древнего Египта Вячеслав Шпаковский Жёсткий дефицит воды в ЕС стал одной из причин разворачивания проекта анти-Россия Любовь Степушова
Черная дыра размером с Меркурий внутри Солнца, обнаружить которую не представляется возможным: астрономы объяснили реальность такой гипотезы
Рыба будет попадать на ваш крючок намного чаще: в Швеции изобрели инновационное устройство для более точного размещения приманки в воде
Это растение может играть разнообразные роли. Рассказываем о зверобое
Это растение может играть разнообразные роли. Рассказываем о зверобое
Последние материалы
Сделайте свой кофе здоровее: специи вместо сахара и сливок
Какие жакеты в моде весной-2024: тренды сезона
На Netflix состоялся релиз сериала "Джентльмены" Гая Ричи
В Германии запустили новостной подкаст с нейро-Гитлером
Ивлеева поздравила с 8 марта женщин-военнослужащих, военных врачей и медсестер
Опрос СберМаркетинга: 40% россиянок откладывает деньги на конкретные цели
Растяжка верхней части тела
Кристина Орбакайте вынуждена была петь вживую из-за отключившейся фонограммы
Компания Nihon Falcom работает над новой игрой Tokyo Xanadu
Авиакомпании рассматривают отказ от ручной клади из-за жадности пассажиров
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников