Киркоров рассказал, как Михалков испортил ему секс с Пугачевой

Филипп Киркоров вспомнил об испорченном интимном вечере с Аллой Пугачевой

1:25 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российский певец Филипп Киркоров стал участником юмористического шоу "Что было дальше?" и рассказал историю, в которой фигурировала его бывшая жена, певица Алла Пугачева.

Фото: ВКонтакте by шоу Что было дальше? is licensed under public domain

Он не стал скрывать личность возлюбленной, о которой стал рассказывать историю. Он заявил, что прожил десять лет "с главной артисткой и певицей этой страны".

Оказалось, что однажды он устроил, еще в 90-е годы, для своей избранницы романтический ужин и даже приготовил интересный декор, который привел ее в восторг. Киркоров обклеил потолок фосфорными звездами, которые светились в темноте.

И вот в самый разгар их интимного вечера у него начинает вибрировать телефон.

"Вибрирует и вибрирует. Я понимаю, что Новый год, все звонят поздравляют… Но беру телефон и понимаю, что звонит человек, который вообще никогда никому не звонит! А если звонит, то по такому случаю, когда надо встать и вытянуться в стойку смирно. Я понимаю, что пропустил звонок от этого человека. Этот человек — все! Человек-планета, вселенная! Я понимаю, что надо перезвонить. Процесс, естественно, остановился…" — вспоминал музыкант.

Оказалось, что ему позвонил Никита Михалков, который хотел подарить ему шкуру медведя из фильма "Сибириада".

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