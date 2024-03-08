Почему никто не ждет возвращения Яны Трояновой* в Россию

Актриса Яна Троянова* (признана иноагентом на территории РФ) в свежем интервью на YouTube пообещала, что вернется домой, чтобы "строить" другую Россию. Как пишет "АиФ", соотечественники разгневаны такими заявлениями бывшей звезды.
На просторах интернета можно найти множество комментариев от россиян, которые делятся своим презрением к сбежавшей актриса и заверяют, что здесь ее уже никто не ждет.
"А нужна ли ты России? Никтошка с зашкаливающим самомнением! Уже, наверное, успела приложиться к бутылке, раз такую ересь несет", — написал один из комментаторов.
Стоит отметить, что при возвращении Троянову может ждать реальный уголовный срок за оскорбление российского народа.
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