Почему никто не ждет возвращения Яны Трояновой* в Россию

Россияне возмутились возможным возвращением Яны Трояновой*

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Яна Троянова* (признана иноагентом на территории РФ) в свежем интервью на YouTube пообещала, что вернется домой, чтобы "строить" другую Россию. Как пишет "АиФ", соотечественники разгневаны такими заявлениями бывшей звезды.

Фото: youtube.com by канал Популярная политика is licensed under public domain

На просторах интернета можно найти множество комментариев от россиян, которые делятся своим презрением к сбежавшей актриса и заверяют, что здесь ее уже никто не ждет.

"А нужна ли ты России? Никтошка с зашкаливающим самомнением! Уже, наверное, успела приложиться к бутылке, раз такую ересь несет", — написал один из комментаторов.

Стоит отметить, что при возвращении Троянову может ждать реальный уголовный срок за оскорбление российского народа.

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