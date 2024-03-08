Прохор Шаляпин опубликовал соблазнительное фото и поздравил женщин с 8 марта

Прохор Шаляпин поздравил женщин с 8 марта: миллион алых роз

0:42 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Прохор Шаляпин обратился к женщинам в честь Международного женского дня.

Фото: Инстаграм Шаляпина

Прохор Шаляпин поделился в своём Инстаграм* фото, на котором он предстал в соблазнительном виде в куртке на голое тело, утопая в цветах.

"Милым дамам мои самые сердечные поздравления с самым прекрасным весенним праздником! Тысячи счастливых мгновений, светлой радости, миллион алых роз и любящих верных рыцарей", — написал выпускник "Фабрики звёзд" под снимком.

Ранее певец Прохор Шаляпин рассказал, где и как провёл День всех влюблённых.

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