Алла Пугачёва согласилась к одним из комментаторов под своим постом, в котором она ругает Стаса Михайлова за призыв к уехавшим артистам ползти назад в Россию на коленях.
Поклонники поддержали Примадонну, которая резко отреагировала на заявления Стаса Михайлова, который уверен, что уехавшие звёзды должны целовать России ноги, чтобы заслужить их прощение.
"Надо говорить всё, что думаешь. А то мы своей интеллигентностью дали им понять, что они и боги, и судьи, и палачи", — написал один из подписчиков Аллы Борисовны в Инстаграм* под эмоциональным видеобращением народной артистки СССР.
Пугачёвой очень понравилось данной высказывание.
"Точно!" — написала Примадонна в ответ на комментарий.
Ранее Максим Галкин** вступил в полемику с женой Стаса Михайлова Инной.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
**признан Минюстом РФ иностранным агентом
В Европе сложился жёсткий дефицит пресной воды, из-за чего среди стран ЕС могут начаться конфликты. Для РФ открывается возможность отличной игры.