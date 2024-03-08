Алла Пугачёва объяснила, почему нецензурно обозвала Стаса Михайлова

Алла Пугачёва кратко высказалась о причинах полемики со Стасом Михайловым

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Алла Пугачёва согласилась к одним из комментаторов под своим постом, в котором она ругает Стаса Михайлова за призыв к уехавшим артистам ползти назад в Россию на коленях.

Фото: "Алла Пугачева" by Michail Popov is licensed under CC BY-SA 3.0.

Поклонники поддержали Примадонну, которая резко отреагировала на заявления Стаса Михайлова, который уверен, что уехавшие звёзды должны целовать России ноги, чтобы заслужить их прощение.

"Надо говорить всё, что думаешь. А то мы своей интеллигентностью дали им понять, что они и боги, и судьи, и палачи", — написал один из подписчиков Аллы Борисовны в Инстаграм* под эмоциональным видеобращением народной артистки СССР.

Пугачёвой очень понравилось данной высказывание.

"Точно!" — написала Примадонна в ответ на комментарий.

Ранее Максим Галкин** вступил в полемику с женой Стаса Михайлова Инной.

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