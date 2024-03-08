Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер: правда об их отношениях разоблачена фанатами

Поклонники Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер выражают обеспокоенность из-за того, что пара уже три месяца не появляется на публике. Они не видели их вместе с тех пор, как они были замечены на "Золотом глобусе".
Фанаты предполагают, что это может быть признаком разрыва отношений после года встреч. Однако инсайдеры утверждали, что отношения с Шаламе для Дженнер особенно важны, так как отличаются от предыдущих романтических связей.
Поклонники ожидают получить подтверждение или опровержение своих опасений на предстоящей церемонии "Оскар".
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