Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер: правда об их отношениях разоблачена фанатами

Фанаты обеспокоены молчанием Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер

0:33 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Поклонники Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер выражают обеспокоенность из-за того, что пара уже три месяца не появляется на публике. Они не видели их вместе с тех пор, как они были замечены на "Золотом глобусе".

Фото: Wikipedia by Condé Nast is licensed under CC BY 3.0

Фанаты предполагают, что это может быть признаком разрыва отношений после года встреч. Однако инсайдеры утверждали, что отношения с Шаламе для Дженнер особенно важны, так как отличаются от предыдущих романтических связей.

Поклонники ожидают получить подтверждение или опровержение своих опасений на предстоящей церемонии "Оскар".