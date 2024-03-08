Алла Пугачева под угрозой нового скандала: ожидается перемену места жительства

Астролог Гикис предсказала судьбу Пугачёву

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Астролог Юлия Гикис высказала предположение о возможных изменениях в жизни Аллы Пугачевой. По словам Гикис, на данный момент певице довольно нелегко за границей, но в 2024 году глобальных перемен в ее месте жительства не ожидается.

Фото: Openverse by Serge Serebro, Vitebsk Popular News is licensed under CC BY-SA 4.0

Однако с апреля 2025 года ситуация может измениться, причем успешное завершение очередной эмиграции не обязательно будет связано с возвращением в Россию. Астролог отмечает, что у Пугачевой сатурн в 9 доме в натальной карте, что указывает на ее мировую известность и карьерный рост за границей.

Однако Гикис предостерегает певицу быть осторожной в высказываниях, так как она всегда находится под пристальным вниманием общественности, и ее слова могут быть восприняты как положительно, так и отрицательно.