Алла Пугачева под угрозой нового скандала: ожидается перемену места жительства

Астролог Юлия Гикис высказала предположение о возможных изменениях в жизни Аллы Пугачевой. По словам Гикис, на данный момент певице довольно нелегко за границей, но в 2024 году глобальных перемен в ее месте жительства не ожидается.
Однако с апреля 2025 года ситуация может измениться, причем успешное завершение очередной эмиграции не обязательно будет связано с возвращением в Россию. Астролог отмечает, что у Пугачевой сатурн в 9 доме в натальной карте, что указывает на ее мировую известность и карьерный рост за границей.
Однако Гикис предостерегает певицу быть осторожной в высказываниях, так как она всегда находится под пристальным вниманием общественности, и ее слова могут быть восприняты как положительно, так и отрицательно.
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