Основатель и продюсер группы "Парк Горького" Стас Намин рассказал о своем навещении Аллы Пугачевой в Израиле. По его словам, жизнь певицы после эмиграции резко ухудшилась, и она живет за границей намного хуже, чем в России.
Намин считает, что Аллу Пугачеву оказала в трудной ситуации ее дружба с молодым мужем Максимом Галкиным, который, по его мнению, принял некоторые решения без учета точки зрения певицы.
Пугачева, в свою очередь, в последнее время высказывала оскорбительные замечания по поводу России и артистов, оставшихся в стране, что вызвало негодование со стороны публики и коллег.
В Европе сложился жёсткий дефицит пресной воды, из-за чего среди стран ЕС могут начаться конфликты. Для РФ открывается возможность отличной игры.