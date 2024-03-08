Стас Намин о шокирующем визите к Алле Пугачёвой: "Жизнь за границей у нее катастрофически ухудшилась"

Стас Намин о навещении Аллы Пугачёвой в Израиле: "Она живет намного хуже, чем в России"

0:39 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Основатель и продюсер группы "Парк Горького" Стас Намин рассказал о своем навещении Аллы Пугачевой в Израиле. По его словам, жизнь певицы после эмиграции резко ухудшилась, и она живет за границей намного хуже, чем в России.

Фото: wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News is licensed under CC BY-SA 4.0

Намин считает, что Аллу Пугачеву оказала в трудной ситуации ее дружба с молодым мужем Максимом Галкиным, который, по его мнению, принял некоторые решения без учета точки зрения певицы.

Пугачева, в свою очередь, в последнее время высказывала оскорбительные замечания по поводу России и артистов, оставшихся в стране, что вызвало негодование со стороны публики и коллег.