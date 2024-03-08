Российский певец Филипп Киркоров снова выступает на сцене после скандала с голой вечеринкой. Артист появился на съемочной площадке, где играл самого себя, и выступил перед зрителями, читая отрывки из "Онегина" и вспоминая свое детство в Болгарии.
В какой-то момент Киркоров сделал заявление о том, что на проекте и в стране станет меньше звезд, что вызвало овации. Певец также радовал публику самоироничными шутками о своих жизненных ситуациях, включая недавний скандал и другие перипетии.
В Европе сложился жёсткий дефицит пресной воды, из-за чего среди стран ЕС могут начаться конфликты. Для РФ открывается возможность отличной игры.