Возвращение Филиппа Киркорова: бутерброды, шутки и громкие заявления на сцене

Филипп Киркоров вернулся на сцену

0:33 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российский певец Филипп Киркоров снова выступает на сцене после скандала с голой вечеринкой. Артист появился на съемочной площадке, где играл самого себя, и выступил перед зрителями, читая отрывки из "Онегина" и вспоминая свое детство в Болгарии.

Фото: commons.wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International

В какой-то момент Киркоров сделал заявление о том, что на проекте и в стране станет меньше звезд, что вызвало овации. Певец также радовал публику самоироничными шутками о своих жизненных ситуациях, включая недавний скандал и другие перипетии.