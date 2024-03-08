Ирина Безрукова разоблачает Никиту Кологривого за оскорбление киномэтров

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Ирина Безрукова критикует Никиту Кологривого за высказывания об артистах-мэтрах

0:30
Шоу-бизнес

Актриса Ирина Безрукова высказалась о критике, высказанной Никитой Кологривым в адрес мэтров российского кинематографа.

Ирина Безрукова критикует Никиту Кологривого за высказывания об артистах-мэтрах
Фото: youtube.com by Никита Кологривый is licensed under public domain

В интервью с изданием "Страсти" Безрукова пристыдила 29-летнего артиста, отметив, что его высказывания о Иннокентии Смоктуновском и Александре Абдулове являются поспешными и неэтичными.

Безрукова также отметила, что перед тем, как критиковать старое искусство, художникам стоит создать что-то новое и значимое, что останется в истории.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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