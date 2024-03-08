Ирина Безрукова разоблачает Никиту Кологривого за оскорбление киномэтров

Актриса Ирина Безрукова высказалась о критике, высказанной Никитой Кологривым в адрес мэтров российского кинематографа.
В интервью с изданием "Страсти" Безрукова пристыдила 29-летнего артиста, отметив, что его высказывания о Иннокентии Смоктуновском и Александре Абдулове являются поспешными и неэтичными.
Безрукова также отметила, что перед тем, как критиковать старое искусство, художникам стоит создать что-то новое и значимое, что останется в истории.
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