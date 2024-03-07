Джоан Роулинг обвинена в нарушении законов равенства из-за комментариев о трансгендерах*

Соведущая ток-шоу "Свободные женщины" Индия Уиллоуби обратилась в полицию Нортумбрии, обвинив Джоан Роулинг в гендерной дискриминации.
Уиллоуби утверждает, что Роулинг многократно обращалась к ней неправильно, игнорируя ее гендерную идентичность. Уиллоуби считает, что это нарушает законы о равенстве и признании пола.
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