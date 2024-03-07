Джоан Роулинг обвинена в нарушении законов равенства из-за комментариев о трансгендерах*

Индия Уиллоуби обратилась в полицию из-за трансфобии Джоан Роулинг

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Соведущая ток-шоу "Свободные женщины" Индия Уиллоуби обратилась в полицию Нортумбрии, обвинив Джоан Роулинг в гендерной дискриминации.

Фото: Wikipedia by Daniel Ogren is licensed under CC BY 2.0

Уиллоуби утверждает, что Роулинг многократно обращалась к ней неправильно, игнорируя ее гендерную идентичность. Уиллоуби считает, что это нарушает законы о равенстве и признании пола.

* — Движение признано в России экстремистской организацией.