K-pop феномен в России: что ожидает поклонников корейской музыки в этом году?

Популярность корейской музыки и культуры в России растёт

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Популярность корейской музыки и культуры, особенно жанра K-pop, растет в России. Несмотря на преобладание BTS, даже молодые группы из Южной Кореи привлекают внимание российских поклонников.

Фото: Wikipedia by 1thek (official Youtube account) is licensed under CC BY 3.0

В этом году планируется посещение России несколькими K-pop группами, что отражает растущий интерес к этому жанру. В социальных сетях, в частности в "ВКонтакте", количество поклонников K-pop превышает 10 миллионов человек. Об этом сообщает Известия.

Этот интерес также стимулирует развитие культурной сцены, включая организацию мероприятий, открытие магазинов и проведение вечеринок, связанных с корейской культурой.