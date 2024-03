K-pop феномен в России: что ожидает поклонников корейской музыки в этом году?

Популярность корейской музыки и культуры, особенно жанра K-pop, растет в России. Несмотря на преобладание BTS, даже молодые группы из Южной Кореи привлекают внимание российских поклонников.

Фото: Wikipedia by 1thek (official Youtube account) is licensed under CC BY 3.0