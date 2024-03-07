Игорь Крутой вспомнил, как открыл дарование "босоногого паренька" Леонида Агутина

Композитор Игорь Крутой рассказал, что сразу понял талант Леонида Агутина, как только увидел его на сцене.
Леонид Агутин опубликовал в своём Telegram-канале воспоминания о нём Игоря Крутого.
"30 лет назад, сидя в жюри конкурса, я увидел на сцене "босоногого" паренька невысокого роста, за 30 секунд своего выступления заполонившего талантом сцену и телеэкран", — привёл певец слова композитора.
Крутой отметил, что он, София Ротару и Лайма Вайкуле, увидев Агутина, переглянулись и поняли, что перед ними — будущая звезда.
Композитор высоко оценил качество музыки Леонида Агутина и неповторимую атмосферу, которую он создаёт в зрительном зале.
Когда у вас в доме проживает милый пушистый котенок, окружающий мир кажется ярче и более увлекательным.