Игорь Крутой вспомнил, как открыл дарование "босоногого паренька" Леонида Агутина

Игорь Крутой рассказал о первой встрече с Леонидом Агутиным

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Композитор Игорь Крутой рассказал, что сразу понял талант Леонида Агутина, как только увидел его на сцене.

Фото: ВК-аккаунт Агутина

Леонид Агутин опубликовал в своём Telegram-канале воспоминания о нём Игоря Крутого.

"30 лет назад, сидя в жюри конкурса, я увидел на сцене "босоногого" паренька невысокого роста, за 30 секунд своего выступления заполонившего талантом сцену и телеэкран", — привёл певец слова композитора.

Крутой отметил, что он, София Ротару и Лайма Вайкуле, увидев Агутина, переглянулись и поняли, что перед ними — будущая звезда.

Композитор высоко оценил качество музыки Леонида Агутина и неповторимую атмосферу, которую он создаёт в зрительном зале.