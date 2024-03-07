Экс-солист "АукцЫона" объяснил, почему Дмитрий Нагиев не появляется на ТВ

Экс-солист "АукцЫона" рассказал, куда пропал с ТВ Дмитрий Нагиев

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Экс-солист группы "АукцЫон" Сергей Рогожин рассказал, почему Дмитрий Нагиев не может вернуться в шоу "Голос".

Фото: ВК-аккаунт Нагиева

Рогожин напомнил, что в феврале 2022 года выпуск развлекательных передач на ТВ приостановили, и все телеведущие вынуждены были уйти отдыхать.

"Дима спросил: "Нас увольняют или это отпуск?" Но ему не дали чёткого ответа на какое время "отпуск", — сказал музыкант в эфире проекта "Так сказать".

Бывший солист "АукцЫона" объяснил, что Нагиев приступил к съёмкам в четырёх художественных фильмах, поэтому у него просто не осталось времени для участия в телевизионных проектах.

Ранее актёр Дмитрий Нагиев заявил о поводе приобрести квартиру в Дубае.