Экс-солист "АукцЫона" объяснил, почему Дмитрий Нагиев не появляется на ТВ

Экс-солист группы "АукцЫон" Сергей Рогожин рассказал, почему Дмитрий Нагиев не может вернуться в шоу "Голос".
Рогожин напомнил, что в феврале 2022 года выпуск развлекательных передач на ТВ приостановили, и все телеведущие вынуждены были уйти отдыхать.
"Дима спросил: "Нас увольняют или это отпуск?" Но ему не дали чёткого ответа на какое время "отпуск", — сказал музыкант в эфире проекта "Так сказать".
Бывший солист "АукцЫона" объяснил, что Нагиев приступил к съёмкам в четырёх художественных фильмах, поэтому у него просто не осталось времени для участия в телевизионных проектах.
Ранее актёр Дмитрий Нагиев заявил о поводе приобрести квартиру в Дубае.
Когда у вас в доме проживает милый пушистый котенок, окружающий мир кажется ярче и более увлекательным.