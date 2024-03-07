Бузова высказалась о чувствах к Давиду Манукяну на премьере шоу "Сокровища императора"

Ольге Бузовой пришлось встретиться со своим бывшим возлюбленным Давидом Манукяном на шоу "Сокровища императора".
Бузова стала ведущей нового шоу на ТНТ "Сокровища императора" вместе с Михаилом Галустяном. Участником шоу стал бывший жених звезды блогер Дава.
"Впервые состоялась наша встреча с моим бывшим молодым человеком, которого видеть не очень-то хотелось. Поэтому там стресса, поверьте, было достаточно", — сказала Ольга на премьере шоу.
Бузова пожаловалась на недостаток сна из-за работы.
Ранее подруга Бузовой Мария Погребняк пристыдила Манукяна и заявила, что он должен быть благодарен Ольге за то, что та сделала его популярным.
Когда у вас в доме проживает милый пушистый котенок, окружающий мир кажется ярче и более увлекательным.