Бузова высказалась о чувствах к Давиду Манукяну на премьере шоу "Сокровища императора"

Бузова рассказала, какие чувства испытывает к Давиду Манукяну

Ольге Бузовой пришлось встретиться со своим бывшим возлюбленным Давидом Манукяном на шоу "Сокровища императора".

Фото: Инстаграм Бузовой

Бузова стала ведущей нового шоу на ТНТ "Сокровища императора" вместе с Михаилом Галустяном. Участником шоу стал бывший жених звезды блогер Дава.

"Впервые состоялась наша встреча с моим бывшим молодым человеком, которого видеть не очень-то хотелось. Поэтому там стресса, поверьте, было достаточно", — сказала Ольга на премьере шоу.

Бузова пожаловалась на недостаток сна из-за работы.

Ранее подруга Бузовой Мария Погребняк пристыдила Манукяна и заявила, что он должен быть благодарен Ольге за то, что та сделала его популярным.