Команду КВН сняли с конкурса после шутки о шоколаде с портретом главы Башкирии Хабирове

Команду КВН дисквалифицировали после шутки о главе Башкирии Хабирове

Башкирская открытая лига КВН дисквалифицировала команду КВН "Барыбер" после остроты о шоколаде с изображением главы Республики Башкортостана Радия Хабирова.

Фото: Вкусвилл

КВНщики из Абзелиловского района поплатились за свою шутку, по-своему разрекламировав шоколад с портретом Хабирова. Фрагмент выступления команды в Сети появился на башкирском языке.

"Лучше горькая правда, чем сладкая ложь", — прозвучал придуманный командой слоган на русском языке появившегося на прилавках магазинов шоколада в необычной упаковке.

Юмористы пошутили, что шоколад сроком годности до 2024 года "сделан в Армении". Состав: 50 процентов какао, ноль процентов башкирского языка.

В итоге команду КВН дисквалифицировали за грубое нарушение регламента.

Зампред лиги КВН Ильгам Ишкин объяснил ситуацию.

"Изначально материал отличался от того, что показала команда КВН в окончательной версии. Это грубое нарушение регламента, помимо этого были дисциплинарные замечания в ходе других мероприятий", — цитирует слова одного руководителя лиги КВН издание "Подъём".