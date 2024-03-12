Команду КВН сняли с конкурса после шутки о шоколаде с портретом главы Башкирии Хабирове

Башкирская открытая лига КВН дисквалифицировала команду КВН "Барыбер" после остроты о шоколаде с изображением главы Республики Башкортостана Радия Хабирова.
КВНщики из Абзелиловского района поплатились за свою шутку, по-своему разрекламировав шоколад с портретом Хабирова. Фрагмент выступления команды в Сети появился на башкирском языке.
"Лучше горькая правда, чем сладкая ложь", — прозвучал придуманный командой слоган на русском языке появившегося на прилавках магазинов шоколада в необычной упаковке.
Юмористы пошутили, что шоколад сроком годности до 2024 года "сделан в Армении". Состав: 50 процентов какао, ноль процентов башкирского языка.
В итоге команду КВН дисквалифицировали за грубое нарушение регламента.
Зампред лиги КВН Ильгам Ишкин объяснил ситуацию.
"Изначально материал отличался от того, что показала команда КВН в окончательной версии. Это грубое нарушение регламента, помимо этого были дисциплинарные замечания в ходе других мероприятий", — цитирует слова одного руководителя лиги КВН издание "Подъём".
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