Ушёл из жизни экс-руководитель Театра им. Вахтангова режиссёр Римас Туминас

Скончался режиссёр литовского происхождения Римас Туминас

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На 73-м году жизни умер бывший худрук Театра им. Евгения Вахтангова, режиссёр Римас Туминас.

Фото: Телеграм-канал Театра Вахтангова

О кончине режиссёра сообщил действующий директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок. Он написал, что режиссёр, который возглавлял прославленный театр 15 лет, скончался в реанимации в клинике Италии вечером 6 марта после тяжёлой болезни.

Римас Туминас купился на розыгрыш пранкеров Вована и Лексуса и высказался в поддержку Украины. Михаил Мишустин подписал распоряжение об отмене премии правительства Российской Федерации в области культуры, которая была присуждена режиссёру в 2021 году.

По поводу лишения награды Туминаса высказывался актёр Станислав Садальский.