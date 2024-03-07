Ушёл из жизни экс-руководитель Театра им. Вахтангова режиссёр Римас Туминас

На 73-м году жизни умер бывший худрук Театра им. Евгения Вахтангова, режиссёр Римас Туминас.
О кончине режиссёра сообщил действующий директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок. Он написал, что режиссёр, который возглавлял прославленный театр 15 лет, скончался в реанимации в клинике Италии вечером 6 марта после тяжёлой болезни.
Римас Туминас купился на розыгрыш пранкеров Вована и Лексуса и высказался в поддержку Украины. Михаил Мишустин подписал распоряжение об отмене премии правительства Российской Федерации в области культуры, которая была присуждена режиссёру в 2021 году.
По поводу лишения награды Туминаса высказывался актёр Станислав Садальский.
Когда у вас в доме проживает милый пушистый котенок, окружающий мир кажется ярче и более увлекательным.