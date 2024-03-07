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Певец Филипп Киркоров появился на публике в костюме в стиле милитари: "Как символично"

Филипп Киркоров вышел в свет в костюме с милитари принтом: скоро в армию

0:58
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров пришёл на премьеру шоу "Совкровища императора" в наряде защитного цвета.

Филипп Киркоров вышел в свет в костюме с милитари принтом: скоро в армию
Фото: Инстаграм Киркорова

Король российской эстрады облачился в костюм с милитари-принтом. Рисунок на его наряде повторяет защиный узор, который обычно носят военные. Дополняла образ мини-сумочка в виде фотоаппарата.

Звезда снова стал радовать публику эпатажными образами после нескольких выходов в свет в строгих костюмах.

Киркоров появился на публике в компании Тины Канделаки, Ольги Бузовой и Михаила Галустяна.

От внимания подписчиков не ускользнул особенный наряд певца.

"Филиппа в форму уже одели, скоро в армию";

"Что за костюм? Очередной стёб?";

"Филя в военной форме. Тётки в кроваво-красном";

"Как символично, Ваш костюм", — писали фолловеры под видео в Инстаграм* Кирокорова.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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