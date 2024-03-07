Певец Филипп Киркоров появился на публике в костюме в стиле милитари: "Как символично"

Филипп Киркоров пришёл на премьеру шоу "Совкровища императора" в наряде защитного цвета.
Король российской эстрады облачился в костюм с милитари-принтом. Рисунок на его наряде повторяет защиный узор, который обычно носят военные. Дополняла образ мини-сумочка в виде фотоаппарата.
Звезда снова стал радовать публику эпатажными образами после нескольких выходов в свет в строгих костюмах.
Киркоров появился на публике в компании Тины Канделаки, Ольги Бузовой и Михаила Галустяна.
От внимания подписчиков не ускользнул особенный наряд певца.
"Филиппа в форму уже одели, скоро в армию";
"Что за костюм? Очередной стёб?";
"Филя в военной форме. Тётки в кроваво-красном";
"Как символично, Ваш костюм", — писали фолловеры под видео в Инстаграм* Кирокорова.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Когда у вас в доме проживает милый пушистый котенок, окружающий мир кажется ярче и более увлекательным.