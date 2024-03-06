Жена Стаса Михайлова ответила на нападки Пугачёвой: "Не Стасик, а Станислав"

Жена Стаса Михайлова отреагировала на слова Пугачёвой

Жена Стаса Михайлова Инна заступилась за мужа, которого пристыдила певица Алла Пугачёва.

Фото: Инстаграм Пугачёвой

Супруга Стаса Михайлова отреагировала на слова народной артистки СССР, которая нецензурно обозвала кумира женщин и посоветовала ему зарабатывать, пока он может это делать.

"Не Стасик, а Станислав… Любим! Надеемся, что разум победит. Такие оскорбления унижают вас. Максим Галкин*, ради детей, не позорь Аллу Борисовну", — написала Инна в личном микроблоге.

Ранее Алла Пугачёва объяснила Стасу Михайлову, что нормальные люди не станут возвращаться в Россию.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом