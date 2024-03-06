Курбан Омаров подал заявление в ЗАГС перед днём рождения Бородиной

Курбан Омаров пришёл с возлюбленной в ЗАГС

0:36 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Бывший муж Ксении Бородиной Курбан Омаров решил зарегистрировать свои отношения с избранницей в ЗАГСе.

Фото: Инстаграм Курбана Омарова

Курбан Омаров сделал селфи с невестой у входа ЗАГС. Блогер попросил подписчиков угадать, на какой день назначена его свадьба.

Фолловеры предположили, что Омаров хочет расписаться с возлюбленной 8 марта, в день рождения бывшей жены, телеведущей Ксении Бородиной.

Избранницей Омарова является 23-летняя девушка по имени Валерия. Курбан сделал невесте предложение в Таиланде в начале февраля 2024 года.