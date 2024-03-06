Курбан Омаров подал заявление в ЗАГС перед днём рождения Бородиной

Бывший муж Ксении Бородиной Курбан Омаров решил зарегистрировать свои отношения с избранницей в ЗАГСе.
Курбан Омаров сделал селфи с невестой у входа ЗАГС. Блогер попросил подписчиков угадать, на какой день назначена его свадьба.
Фолловеры предположили, что Омаров хочет расписаться с возлюбленной 8 марта, в день рождения бывшей жены, телеведущей Ксении Бородиной.
Избранницей Омарова является 23-летняя девушка по имени Валерия. Курбан сделал невесте предложение в Таиланде в начале февраля 2024 года.
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