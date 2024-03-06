Ольга Орлова раскритиковала женщин, ставших любовницами: "Лучше быть одной, чем "доедать" за кем-то"

Ольга Орлова объяснила женщинам ущербность роли любовницы: "Вас используют"

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Экс-солистка группы "Блестящие" Ольга Орлова объяснила женщинам, почему нельзя соглашаться на роль любовницы.

Фото: ВК-аккаунт Ольги Орловой

Певица ответила на вопрос подписчиков, которые поинтересовались, согласилась бы она стать чьей-либо любовницей.

Орлова объяснила, что не приемлет такую форму отношений, так как уважает себя.

"Лучше быть одной, чем "доедать" за кем-то", — написала в своём Инстаграм*.

Она отметила, что мужчина обязательно должен завершить прошлые отношения, если влюбился.

"Все остальное называется — вас используют", — выразила своё мнение артистка.

Звезда уверена, что каждая женщина заслуживают быть любимой и единственной.

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