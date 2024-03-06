Ксения Бородина обвинила женщин в том, что мужчины не дарят им подарки: это ваше отношение к себе

Ксения Бородина объяснила женщинам, что они сами виноваты в том, что их мужчины не дарят им подарки и цветы.
Ксения Бородина ответила подписчицам, которые пожаловались на то, что мужчины не дарят им цветов и подарков.
"Я не понимаю, где вы находите таких мужиков, которые не дарят цветы", — сказала Ксения, представ перед подписчиками в пижаме.
Она уверена, что женщины, которые позволяют своим мужчинам не дарить им подарки, сами допустили такое отношение к себе.
"Это ваше отношение к себе, вы это разрешили и позволили. Как можно вступать в отношения с мужчинами, которые не дарят подарков?" — выразила своё удивление звезда "Дома-2".
Ранее Ксению Бородину раскритиковали за фотосессию в стиле Моники Беллуччи.
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