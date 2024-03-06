Ксения Бородина обвинила женщин в том, что мужчины не дарят им подарки: это ваше отношение к себе

Ксения Бородина раскритиковала мужчин, которые не дарят цветов

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ксения Бородина объяснила женщинам, что они сами виноваты в том, что их мужчины не дарят им подарки и цветы.

Фото: Инстаграм Ксении Бородиной

Ксения Бородина ответила подписчицам, которые пожаловались на то, что мужчины не дарят им цветов и подарков.

"Я не понимаю, где вы находите таких мужиков, которые не дарят цветы", — сказала Ксения, представ перед подписчиками в пижаме.

Она уверена, что женщины, которые позволяют своим мужчинам не дарить им подарки, сами допустили такое отношение к себе.

"Это ваше отношение к себе, вы это разрешили и позволили. Как можно вступать в отношения с мужчинами, которые не дарят подарков?" — выразила своё удивление звезда "Дома-2".

Ранее Ксению Бородину раскритиковали за фотосессию в стиле Моники Беллуччи.