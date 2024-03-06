В Сети обсуждают фото Алины Кабаевой с Дмитрием Губерниевым: просто не очень удачный кадр

Поклонники не узнали гимнастку Алину Кабаеву на фотографии со спортивным комментатором Дмитрием Губерниевым.

В Telegram-канале Тулуп Тутберидзе появилось фото Алины Кабаевой в компании Дмитрия Губерниева.

Интернет-пользователи активно комментировали фото 40-летней олимпийской чемпионки.

"Это не она";

"Да вы что, сколько фото разных с ней — везде красавица, просто это не очень удачный кадр, такое бывает у каждого, даже у самых раскрасавиц";

"Алина Маратовна очень красивая и добрая! Просто это неудачное фото, у всех такое бывает, не нужно наговаривать на неё", — писали фолловеры под снимком.