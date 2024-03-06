Валентина Матвиенко заявила, артисты не должны отправляться для покаяния на Донбасс

Валентина Матвиенко заявила, что Донбасс — не место для покаяния артистов

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что деятели культуры не должны отправляться на Донбасс, чтобы загладить свою вину.

Фото: wikimedia.org by Администрация Президента России is licensed under CC BY 4.0

Валентина Матвиенко уверена, что ДНР — не должна быть тем местом, куда отправляются для покаяния российские артисты.

"На Донбасс героев надо посылать, таких как Пётр Лундстрем, который с первого дня с бойцами", — выразила своё мнение спикер СовФеда.

Матвиенко отметила, что осознавшие свою неправоту артисты, которые поменяли своё отношение к проведению СВО, могут выразить свою позицию публично.

Ранее актриса Яна Поплавская не поверила в искренность раскаяния Филиппа Киркорова, который дал концерт на Донбассе.