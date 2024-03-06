Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что деятели культуры не должны отправляться на Донбасс, чтобы загладить свою вину.
Валентина Матвиенко уверена, что ДНР — не должна быть тем местом, куда отправляются для покаяния российские артисты.
"На Донбасс героев надо посылать, таких как Пётр Лундстрем, который с первого дня с бойцами", — выразила своё мнение спикер СовФеда.
Матвиенко отметила, что осознавшие свою неправоту артисты, которые поменяли своё отношение к проведению СВО, могут выразить свою позицию публично.
Ранее актриса Яна Поплавская не поверила в искренность раскаяния Филиппа Киркорова, который дал концерт на Донбассе.
Полынь – это одно из самых популярных растений, которые опытные дачники высаживают на своих участках. Причин для этого может быть несколько, и они в основном связаны с преимуществами, которые полынь предоставляет.