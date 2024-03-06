Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Парламент Европейского союза ввел ограничения на использование Airbnb для краткосрочной аренды жилья
НИУ ВШЭ: в России по 105 статье УК мужчин наказывают на 14 месяцев дольше, чем женщин
Nissan снижает цены на электрический кроссовер Ariya на тысячи долларов
В США кошка спасла своих хозяев от отравления газом
Почему трескаются кочаны капусты
ВСК: Страхование воздушных судов занимает меньше 1% от стоимости авиабилета
Для Rise of the Ronin потребуется много места на PS5
Количество российских туристов, прибывающих во Вьетнам, увеличилось в полтора раза
Dodge Charger Daytona: новое слово в мире электрических мускул-каров
После скандала на "голой вечеринке": Лолита Милявская возвращается в Москву с необычными покупками из Болгарии

Лолита Милявская вернулась в Москву после скандала

1:23
Шоу-бизнес

В преддверии Нового года певица Лолита Милявская стала одним из участников громкого скандала, посетив знаменитую "голую вечеринку", проведенную блогером Настей Ивлеевой. После появления видео с мероприятия, где присутствовали и Лолита, ее начали вырезать из новогодних программ.

Лолита Милявская вернулась в Москву после скандала
Фото: Wikipedia by IraNata is licensed under CC BY-SA 3.0

Хотя некоторым гостям удалось реабилитироваться и вернуться на сцену, таким как Дима Билан и Филипп Киркоров, Лолите не повезло: она осталась "отменена". На фоне отсутствия работы певица занялась домашними делами, а в конце февраля объявила об отъезде из России.

Утром 5 марта Лолита вернулась в Москву из Болгарии и поделилась в своем Telegram-канале о своем возвращении. Она сообщила о своих необычных покупках из Болгарии для своей столичной квартиры, включая моющие средства и мусорное ведро.

"Мои дорогие, ну вот я у себя в кровати в Москве. Заняла привычное место на диванчике. В три утра я прилетела, поэтому нарушила все свои расписания, уже привыкла вставать в восемь утра. В это время уже швабра в руках или еще что-нибудь. Я чемоданчик разобрала, привезла много моющих средств для унитазов, для мебели. Ведро помойное в офис привезла. Кто что везет из Болгарии, а я помойное ведро, потому что лень по Москве шастать искать. Теперь в офисе будет," — поделилась Милявская.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
Полынь - одно из популярных растений, которые высаживают опытные дачники

Полынь – это одно из самых популярных растений, которые опытные дачники высаживают на своих участках. Причин для этого может быть несколько, и они в основном связаны с преимуществами, которые полынь предоставляет.

Много пользы для огорода приносит полынь. Какую именно?
Мифы и правда о надежности двигателей Kia Rio и Hyundai Solaris
Автоэксперт рассказал правду о надежности моторов Kia Rio и Hyundai Solaris, произведённых в Китае
Взойдут даже старые семена: рассказываем как это делать
Польза или вред сухофруктов: мнение нутрициолога
Со своей гордыней и колонизаторским апломбом Запад проиграл России Дмитрий Плотников Пентагон опроверг слова министра обороны Сингапура об F-35, выдав цели НАТО Любовь Степушова
Необычные советы для пассажиров: почему использовать бумажные полотенца в туалете самолета - лучший выбор
Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстреляли пытавшихся сдаться российских солдат
Урожай голубики будет хорошим, если правильно подкормить голубику
Урожай голубики будет хорошим, если правильно подкормить голубику
Последние материалы
Dodge Charger Daytona: новое слово в мире электрических мускул-каров
Ученые США и Индии определили вид ранее не поддающихся исследованиям плодов семейства ладанных
Куриное филе с сыром и помидорами "София": рецепт самого быстрого и удачного горячего
Яна Поплавская раскритиковала звезд, отправившихся на Донбасс после скандальной вечеринки Ивлеевой
Рассказываем о необычном способе замачивания семян
Разработчики Helldivers 2 заявили о скором появлении Exo-45 Patriot
НИУ ВШЭ: Индия акцентирует внимание на поддержке инженеров-исследователей
Как справиться с линькой у кошки
Туристам не оставили возможности отправиться в Крым без чужих животных
Инфинити представляет новый QX80 2025: что изменилось в модели?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников