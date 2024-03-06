После скандала на "голой вечеринке": Лолита Милявская возвращается в Москву с необычными покупками из Болгарии

Лолита Милявская вернулась в Москву после скандала

1:23 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В преддверии Нового года певица Лолита Милявская стала одним из участников громкого скандала, посетив знаменитую "голую вечеринку", проведенную блогером Настей Ивлеевой. После появления видео с мероприятия, где присутствовали и Лолита, ее начали вырезать из новогодних программ.

Фото: Wikipedia by IraNata is licensed under CC BY-SA 3.0

Хотя некоторым гостям удалось реабилитироваться и вернуться на сцену, таким как Дима Билан и Филипп Киркоров, Лолите не повезло: она осталась "отменена". На фоне отсутствия работы певица занялась домашними делами, а в конце февраля объявила об отъезде из России.

Утром 5 марта Лолита вернулась в Москву из Болгарии и поделилась в своем Telegram-канале о своем возвращении. Она сообщила о своих необычных покупках из Болгарии для своей столичной квартиры, включая моющие средства и мусорное ведро.

"Мои дорогие, ну вот я у себя в кровати в Москве. Заняла привычное место на диванчике. В три утра я прилетела, поэтому нарушила все свои расписания, уже привыкла вставать в восемь утра. В это время уже швабра в руках или еще что-нибудь. Я чемоданчик разобрала, привезла много моющих средств для унитазов, для мебели. Ведро помойное в офис привезла. Кто что везет из Болгарии, а я помойное ведро, потому что лень по Москве шастать искать. Теперь в офисе будет," — поделилась Милявская.