Александр Буйнов раскрыл секреты своего брака: как сделать подарок жене и смириться после ссоры

Александр Буйнов поделился историями о своих отношениях с женой

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Народный артист России Александр Буйнов принял участие в концерте "О чем поют 8 марта" в Crocus City Hall. После своего выступления с песней "Люди встречаются" он поделился с KP. RU своими мыслями о долгосрочных отношениях с супругой Еленой, с которой они вместе уже 39 лет.

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Буйнов признался, что он редко устраивает сюрпризы для своей жены, так как она сама все выбирает, включая подарки, и управляет семейными финансами. Однако он делает исключение для цветов, которые выбирает сам. Каждый раз он отправляется за букетом рано утром или в канун праздника и прячет их в подвале дома.

Александр также поделился историей о примирении с женой. Он признался, что накануне ее дня рождения они сильно поссорились, и ему пришлось извиняться дорогим подарком. После разговора с лучшей подругой жены, Буйнов решил подарить ей нитку жемчуга, что помогло примириться.

Все прошло успешно, и Буйнов счастливо отметил, что подарок ей очень понравился, а шутка оказалась удачной благодаря наличию гостей.