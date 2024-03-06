Александр Буйнов раскрыл секреты своего брака: как сделать подарок жене и смириться после ссоры

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Александр Буйнов поделился историями о своих отношениях с женой

1:07
Шоу-бизнес

Народный артист России Александр Буйнов принял участие в концерте "О чем поют 8 марта" в Crocus City Hall. После своего выступления с песней "Люди встречаются" он поделился с KP. RU своими мыслями о долгосрочных отношениях с супругой Еленой, с которой они вместе уже 39 лет.

Александр Буйнов поделился историями о своих отношениях с женой
Фото: Wikipedia by Kremlin.ru is licensed under CC BY 4.0

Буйнов признался, что он редко устраивает сюрпризы для своей жены, так как она сама все выбирает, включая подарки, и управляет семейными финансами. Однако он делает исключение для цветов, которые выбирает сам. Каждый раз он отправляется за букетом рано утром или в канун праздника и прячет их в подвале дома.

Александр также поделился историей о примирении с женой. Он признался, что накануне ее дня рождения они сильно поссорились, и ему пришлось извиняться дорогим подарком. После разговора с лучшей подругой жены, Буйнов решил подарить ей нитку жемчуга, что помогло примириться.

Все прошло успешно, и Буйнов счастливо отметил, что подарок ей очень понравился, а шутка оказалась удачной благодаря наличию гостей.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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