Бывший футболист Тарасов снова остался без работы

Многодетный отец Тарасов признался, что потратил деньги на прогоревший бизнес

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Февраль прошлого года стал особенным для футболиста Дмитрия Тарасова, который стал отцом в пятый раз, когда его жена, Анастасия Костенко, родила паре сына. Это был еще один радостный момент в их совместной жизни, которая уже насчитывала четверых детей. Кроме того, у Тарасова есть дочь от предыдущего брака с Оксаной Пономаренко. Спортсмен часто выражал свое желание иметь большую семью, и эта мечта стала реальностью.

Фото: Wikipedia by Елена Рыбакова is licensed under CC BY-SA 3.0

Однако, после завершения профессиональной футбольной карьеры, Тарасов столкнулся с трудностями в поисках нового пути. Он попытался начать карьеру в медийной футбольной лиге, но пока не добился значительных успехов в этой области.

В интервью на "Новом Радио" футболист признался, что в настоящее время он безработный и столкнулся с финансовыми трудностями. Он также упомянул о неудачном вложении в бизнес, который не принес ожидаемого успеха.

"Я вложил много денег, поверил. На тот момент я был профессиональным футболистом. Бывает, что бизнес не приносит прибыли. Я пережил это, все в порядке", — поделился Тарасов.