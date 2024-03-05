Ольга Бузова получила предложение руки и сердца в прямом эфире: кто стал счастливым избранником?

На шоу "Это нормально?" на ТНТ Ольге Бузовой сделали предложение руки и сердца блогер Меружан Мовсисян. Во время съемок он встал на одно колено и предложил ей выйти за него замуж. Ответ звезды пока неизвестен.
Новость вызвала интерес у фанатов, которые уже успели пошутить о смене армянского парня Ольгой, а также выразить предположения о её новых отношениях. Ольга Бузова, хоть и не раскрывает подробности своих отношений, намекает, что нашла счастье и стремится к материнству.
Полынь – это одно из самых популярных растений, которые опытные дачники высаживают на своих участках. Причин для этого может быть несколько, и они в основном связаны с преимуществами, которые полынь предоставляет.