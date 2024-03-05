Удивительные подробности: что обнаружила Наталья Кузьмина в доме мужа, вернувшись из тюрьмы?

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Супруги Кузьмины объявили о разводе после скандального инцидента в спецприемнике

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Шоу-бизнес

После того как Наталья Кузьмина провела 10 суток в спецприемнике, она возвратилась домой и обнаружила его пустым, разбросанным мусором и даже женским бельем, что вызвало у неё ярость.

Супруги Кузьмины объявили о разводе после скандального инцидента в спецприемнике
Фото: commons.wikimedia.org by Стэн Фонг is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Её муж, Александр Кузьмин, отказался выходить на связь и скрывался в отеле. После долгих споров и обсуждений супруги решили развестись из-за недопонимания и проблем в отношениях.

Несмотря на это, Александр назвал Наталью гениальным композитором и прекрасным человеком, выражая сомнения в окончательном разрыве их отношений.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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