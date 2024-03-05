После того как Наталья Кузьмина провела 10 суток в спецприемнике, она возвратилась домой и обнаружила его пустым, разбросанным мусором и даже женским бельем, что вызвало у неё ярость.
Её муж, Александр Кузьмин, отказался выходить на связь и скрывался в отеле. После долгих споров и обсуждений супруги решили развестись из-за недопонимания и проблем в отношениях.
Несмотря на это, Александр назвал Наталью гениальным композитором и прекрасным человеком, выражая сомнения в окончательном разрыве их отношений.
Полынь – это одно из самых популярных растений, которые опытные дачники высаживают на своих участках. Причин для этого может быть несколько, и они в основном связаны с преимуществами, которые полынь предоставляет.